Минобороны РФ показало работу самоходных минометов "Тюльпан". Это крупнокалиберное оружие, которое уничтожает важные узлы военной инфраструктуры ВСУ. Калибр – 240 миллиметров, в каждом экипаже – пять бойцов. Оружие не имеет аналогов в мире.

Минометы достают цели на удалении до 20 километров, поэтому точность попадания корректируют с помощью беспилотников. Боеприпасы к "Тюльпанам" – весом от 130 до 230 килограммов – пробивают бетонные конструкции толщиной до трех метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.