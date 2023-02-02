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Политика

Минобороны РФ показало работу самоходных минометов "Тюльпан"

Минобороны РФ показало работу самоходных минометов "Тюльпан"

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Минобороны РФ показало работу самоходных минометов "Тюльпан". Это крупнокалиберное оружие, которое уничтожает важные узлы военной инфраструктуры ВСУ. Калибр – 240 миллиметров, в каждом экипаже – пять бойцов. Оружие не имеет аналогов в мире.

Минометы достают цели на удалении до 20 километров, поэтому точность попадания корректируют с помощью беспилотников. Боеприпасы к "Тюльпанам" – весом от 130 до 230 килограммов – пробивают бетонные конструкции толщиной до трех метров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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