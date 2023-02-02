07:15Политика
Депутаты ГД обсудят введение запрета зарубежного отдыха для чиновников во время СВО
Депутаты Госдумы обсудят целесообразность внесения изменений в законодательство о запрете чиновникам отдыхать за пределами России во время специальной военной операции. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Кроме того, в регламент нижней палаты уже внесено требование, согласно которому депутаты обязаны уведомлять, если собираются за границу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.