Депутаты ГД обсудят введение запрета зарубежного отдыха для чиновников во время СВО

Депутаты Госдумы обсудят целесообразность внесения изменений в законодательство о запрете чиновникам отдыхать за пределами России во время специальной военной операции. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Кроме того, в регламент нижней палаты уже внесено требование, согласно которому депутаты обязаны уведомлять, если собираются за границу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.