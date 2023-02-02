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Политика

Депутаты ГД обсудят введение запрета зарубежного отдыха для чиновников во время СВО

Депутаты ГД обсудят введение запрета зарубежного отдыха для чиновников во время СВО

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Депутаты Госдумы обсудят целесообразность внесения изменений в законодательство о запрете чиновникам отдыхать за пределами России во время специальной военной операции. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Кроме того, в регламент нижней палаты уже внесено требование, согласно которому депутаты обязаны уведомлять, если собираются за границу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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