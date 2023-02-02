Российские военные уничтожили иностранную технику на донецком направлении

Российские войска продвинулись вперед на донецком направлении. Здесь во время боев уничтожены в том числе гаубица "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Ураган", самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, а также склад артиллерийских боеприпасов.

Еще несколько гаубиц и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США разбиты на южнодонецком направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.