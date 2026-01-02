Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись вглубь обороны противника. По данным Минобороны, за сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 220 военнослужащих.

Расчеты FPV-дронов продолжают контрбеспилотную борьбу в Запорожской области. По сообщениям военных экспертов, на востоке области российские войска прорвали оборонительные рубежи ВСУ и продвигаются к населенному пункту Орехов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.