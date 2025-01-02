ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ в промышленных зонах Курахова

Российские войска близки к полному освобождению города Курахово. Подразделения армии РФ уничтожили укрепрайоны противника в промышленных зонах и взяли в плен несколько десятков украинских военных.

При этом из Курахова открывается прямой путь к Днепропетровску, который является одним из ключевых промышленных центров. О том, что еще происходит в зоне спецоперации, а также в приграничных районах Курской области – в эфире телеканала Москва 24.