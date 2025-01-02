Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 09:30

Политика

ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ в промышленных зонах Курахова

ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ в промышленных зонах Курахова

Российские военные украсили окопы в зоне СВО к Новому году

Россия вернула из украинского плена 150 военных

ВС РФ заняли несколько корпусов ТЭС на окраине Курахова

Новости мира: оппозиция вновь перекрыла проспект Руставели в центре Тбилиси

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

В Госдуме предложили временно запретить салюты

Российские войска продолжают продвижение на всех направлениях в зоне СВО

Блогеры и инфлюенсеры сочли нарушением их прав запрет TikTok в США

Дональд Трамп призвал отложить запрет на TikTok

Российские войска близки к полному освобождению города Курахово. Подразделения армии РФ уничтожили укрепрайоны противника в промышленных зонах и взяли в плен несколько десятков украинских военных.

При этом из Курахова открывается прямой путь к Днепропетровску, который является одним из ключевых промышленных центров. О том, что еще происходит в зоне спецоперации, а также в приграничных районах Курской области – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАнастасия БородинаВладимир Баклан
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика