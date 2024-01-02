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02 января, 13:30

Политика

Певец Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

Певец Тимати поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы

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Певец Тимати (Тимур Юнусов) поддержал решение Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года. Певец рад, что действующий президент выдвигается еще на один срок.

Кроме того, 20 декабря Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента, которые состоятся в марте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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