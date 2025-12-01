ВС РФ взяли под контроль Красноармейск и Волчанск

Российские войска взяли под контроль Красноармейск и Волчанск. Об этом начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину. Президент посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск.



Кроме того, во вторник, 2 декабря, в Москву прибудет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Во второй половине дня он должен встретиться с Путиным и представить последнюю версию мирного плана по украинскому урегулированию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.