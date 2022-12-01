Новости часа: Макрон заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие дни

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие дни. С таким заявлением президент Франции выступил в интервью СМИ.

Цены на средства реабилитации в России стабилизировались. Об этом сообщил Минтруд.

Со 2 декабря возобновляются поставки плодоовощной продукции с 20 предприятий Молдовы. Об этом рассказал Россельхознадзор.