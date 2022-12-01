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Новости

01 декабря, 19:30

Политика

Новости часа: Макрон заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие дни

Новости часа: Макрон заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие дни

Новости часа: Минобороны РФ сообщили о возвращении 50 военных из украинского плена

Новости часа: пожар на производстве пластика в подмосковном Раменском потушили

Вооруженные силы Украины потеряли более 60 военных в ЛНР – МО РФ

Траурное собрание, посвященное экс-председателю КНР, пройдет в Пекине 6 декабря

ВСУ пытались контратаковать позиции ВС РФ в ДНР 30 ноября

Новости часа: в Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным

Новости часа: в Минфине заявили, что системного кризиса на финрынке удалось избежать

Новости часа: в Раменском локализовали пожар на производстве пластика

Лавров заявил о помощи ОБСЕ в корректировке огня по Донецку и Луганску

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшие дни. С таким заявлением президент Франции выступил в интервью СМИ.

Цены на средства реабилитации в России стабилизировались. Об этом сообщил Минтруд.

Со 2 декабря возобновляются поставки плодоовощной продукции с 20 предприятий Молдовы. Об этом рассказал Россельхознадзор.

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