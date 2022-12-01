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Новости

01 декабря, 15:00

Политика

Траурное собрание, посвященное экс-председателю КНР, пройдет в Пекине 6 декабря

Траурное собрание, посвященное экс-председателю КНР, пройдет в Пекине 6 декабря

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Траурное собрание, посвященное экс-председателю КНР Цзян Цзэминю, пройдет 6 декабря в Доме народных собраний в Пекине. Катафалк с телом уже доставили в столицу Китая.

Перед отправкой колонна с катафалком прошла через центр Шанхая. Люди вдоль дороги держали цветы и транспаранты, чтобы отдать дань уважения бывшему лидеру.

Цзян Цзэминь скончался в Шанхае в возрасте 96 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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