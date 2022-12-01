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Политика

Лавров заявил о помощи ОБСЕ в корректировке огня по Донецку и Луганску

Лавров заявил о помощи ОБСЕ в корректировке огня по Донецку и Луганску

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ помогала украинским военным корректировать огонь по Луганску и Донецку. По его словам, мониторинговая миссии Организации передавала разведанные и видео с камер наблюдения.

Лавров отметил, что организация становится маргинальным образованием. Он выразил мнение, что, будучи председателем в 2021 году, Швеция перестала вести себя как честный брокер и активный участник политики ОБСЕ, а в результате начала готовить похороны организации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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