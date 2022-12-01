Новости часа: Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восстановления прежних отношений с Западом не стоит ожидать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по европейской безопасности.

В Москве высаживают деревья вдоль магистралей и у видовых пространств. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Минэкономики Швейцарии заморозило российские активы на сумму почти восемь миллиардов долларов. Об этом сообщило ведомство.