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Политика

Новости часа: Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся

Новости часа: Лавров заявил, что прежние отношения с Западом не восстановятся

ВСУ обстреляли Новую Каховку в попытках приблизиться к ГЭС

Лавров начал пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности

СБУ провела обыски в женском монастыре в Закарпатье

США могут объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Пентагон заключил контракт на 1,2 млрд долларов на закупку ЗРК NASAMS для Украины

ВСУ обстреляли поселок Сватово в ЛНР в ночь на 1 декабря

ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР

Новости часа: женщина пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка

Новости часа: попытки форсирования Днепра со стороны ВСУ происходят раз в две недели

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восстановления прежних отношений с Западом не стоит ожидать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по европейской безопасности.

В Москве высаживают деревья вдоль магистралей и у видовых пространств. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Минэкономики Швейцарии заморозило российские активы на сумму почти восемь миллиардов долларов. Об этом сообщило ведомство.

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