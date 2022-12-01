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Политика

Пентагон заключил контракт на 1,2 млрд долларов на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Пентагон заключил контракт на 1,2 млрд долларов на закупку ЗРК NASAMS для Украины

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Пентагон заключил контракт на 1,2 миллиарда долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. В заявлении пресс-службы ведомства говорится, что Киеву передадут шесть батарей этой системы. Производство и доставка комплексов займет около двух лет, но в Пентагоне уверяют, что сделают все, чтобы сократить эти сроки.

А в администрации американского президента Джо Байдена намерены значительно увеличить масштабы подготовки украинских военных. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Число офицеров ВСУ, которых обучают на американской базе в Германии, доведут до 2,5 тысячи в месяц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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