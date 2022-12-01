ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР

При наступлении на Донецком направлении российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Белогоровка, Перше Травня и Андреевка. Украинские войска пытались контратаковать на купянском, краснолиманском и южнодонецком направлениях, но были отброшены на исходные позиции.

В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад вооружений группировки войск ВСУ "Хортица". Там хранились снаряды к РСЗО HIMARS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы.

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