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Политика

ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР

ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР

Новости часа: женщина пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка

Новости часа: попытки форсирования Днепра со стороны ВСУ происходят раз в две недели

Новости часа: Лавров заявил, что Запад толкает Украину к продолжению войны

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Российские войска отразили все попытки контратак ВСУ в Запорожской области

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Российские войска отразили все попытки контратак ВСУ на южнодонецком направлении

При наступлении на Донецком направлении российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Белогоровка, Перше Травня и Андреевка. Украинские войска пытались контратаковать на купянском, краснолиманском и южнодонецком направлениях, но были отброшены на исходные позиции.

В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад вооружений группировки войск ВСУ "Хортица". Там хранились снаряды к РСЗО HIMARS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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