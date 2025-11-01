Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы. В документе предусмотрены средства на индексацию соцвыплат, увеличение фондов оплаты труда бюджетников, повышение качества услуг для населения, а также создание новых производств и развитие инфраструктуры города.

Например, в 2026 году социальные расходы составят половину бюджета – более 3 триллионов рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.