График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 ноября, 14:30

Политика

Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы

Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы. В документе предусмотрены средства на индексацию соцвыплат, увеличение фондов оплаты труда бюджетников, повышение качества услуг для населения, а также создание новых производств и развитие инфраструктуры города.

Например, в 2026 году социальные расходы составят половину бюджета – более 3 триллионов рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина Гилева

