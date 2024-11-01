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01 ноября, 12:30

Политика

Спецназ Росгвардии уничтожил личный состав неонацистских формирований в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил личный состав неонацистских формирований в Курской области

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В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил личный состав неонацистских формирований ВСУ. Снайперы ведомства обеспечивали прикрытие штурмовых групп.

В селе, которое заняли ВСУ, бойцы Росгвардии оборудовали огневую позицию. Основной задачей было прикрытие штурмовых подразделений и взаимодействующих структур. Они расположились в зданиях, которые уже находились под контролем ВС РФ, и наблюдали за инфраструктурой, подконтрольной противнику. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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