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Новости

01 ноября, 09:00

Политика

Новости мира: Трамп подал в суд на американский телеканал из-за интервью с Харрис

Новости мира: Трамп подал в суд на американский телеканал из-за интервью с Харрис

ВС РФ уничтожили 35 дронов ВСУ над Курской областью

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подал в суд на американский телеканал CBS News из-за интервью с кандидатом от демократов Камалой Харрис и потребовал 10 миллиардов долларов за попытку вмешательства в выборы. Экс-президент уверен в том, что соперница ответила на вопрос о войне Израиля и ХАМАС заранее заготовленными фразами. Юристы Трампа попросили предоставить полную расшифровку разговора, однако продюсеры отказались. На канале заявили, что специально не монтировали ответ Харрис.

В Испании местные жители делятся кадрами торнадо, который пронесся по городу Исла-Кристина. В Валенсии жители пытаются прийти в себя после ливней.

В Болгарии не стихают протесты. Люди недовольны итогами досрочных парламентских выборов. Они заявили о подкупе и краже голосов.

Север Италии атаковали миллионы пауков. Они покрыли поля после сильного наводнения. Пауки выползли на поверхность в поисках пищи. Насекомые выпускают нити и ждут ветра, который перенес бы их в безопасное место.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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