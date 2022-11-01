ООН обсуждает с Москвой приостановку участия РФ в зерновой сделке

ООН обсуждает с Москвой приостановку участия России в зерновой сделке. Об этом заявили в офисе генсека.

А пока ООН, Турция и Украина временно приостановили движение судов по Черному морю на 2 ноября. Об этом заявил представитель организации в Совместном координационном центре в Стамбуле. Там отметили, что сегодня провели 36 инспекций судов, которые находятся в турецких водах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

