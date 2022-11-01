Новости последнего часа: в МИД рассказали, кто должен быть гарантом зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гарантом зерновой сделки должна быть ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соцвыплаты расширены на прибывших из Запорожья и Херсонской области. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Команда Москвы победила в чемпионате среди молодых людей с инвалидностью, рассказал Сергей Собянин.

