Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

01 ноября, 22:00

Политика

Новости последнего часа: в МИД рассказали, кто должен быть гарантом зерновой сделки

Новости последнего часа: в МИД рассказали, кто должен быть гарантом зерновой сделки

Путин заявил о необходимости "разбюрокрачивания" оказания помощи товаропроизводителям

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю 2 ноября

Владимир Путин обсудил с президентом Турции возврат РФ в зерновую сделку

Турция, Киев и ООН не запланировали движения судов по зерновой сделке на 2 ноября

Новости часа: подросток подорвался на мине "Лепесток" в Донецке

Новости часа: Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

Новости часа: ВС РФ нарушили производство военно-промышленного комплекса на Украине

ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гарантом зерновой сделки должна быть ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соцвыплаты расширены на прибывших из Запорожья и Херсонской области. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Команда Москвы победила в чемпионате среди молодых людей с инвалидностью, рассказал Сергей Собянин.

Читайте также
политикаобществомэр МосквывидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика