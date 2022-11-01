Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом условия возврата России в зерновую сделку. Президенты общались по телефону. По словам Путина, это возможно только после расследования удара по Севастополю и гарантий безопасности от Киева. Российский президент подчеркнул, что киевский режим при поддержке Запада использовал созданный для транспортировки украинского зерна морской коридор, чтобы ударить по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота. Путин также напомнил о том, что не была выполнена вторая часть пакетных договоренностей: экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки не был разблокирован.

ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю на 2 ноября. Об этом заявило представительство ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле. Там отметили, что провели 36 инспекций судов, которые находятся в турецких водах. В сообщении также подчеркнули, что движение судов и их инспекции после приостановки участия России в координационном центре являются временными и экстренными мерами.

Сильный пожар произошел на строительном рынке в Москве. Столб черного дыма можно было увидеть даже из соседних районов. Горели торговые ряды, где хранились стройматериалы. Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет ответа от Лондона на вопрос, отправляла ли бывший премьер Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после взрыва на "Северных потоках". Об этом она написала в телеграм-канале.

Команда Москвы победила на Национальном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс". Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале. В этом году москвичи завоевали 146 медалей и заняли первое место среди всех регионов в командном зачете. В копилке столичной сборной 87 золотых, 35 серебряных и 24 бронзовых награды. Мэр поздравил победителей, пожелал им успехов, а также найти работу по душе. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

