ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю 2 ноября

ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю на 2 ноября. Об этом заявило представительство ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Там отметили, что провели 36 инспекций судов, которые находятся в турецких водах. В сообщении также подчеркнули, что движение судов и их инспекции после приостановки участия России в координационном центре являются временными и экстренными мерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

