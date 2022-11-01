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Политика

ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю 2 ноября

ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю 2 ноября

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ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю на 2 ноября. Об этом заявило представительство ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Там отметили, что провели 36 инспекций судов, которые находятся в турецких водах. В сообщении также подчеркнули, что движение судов и их инспекции после приостановки участия России в координационном центре являются временными и экстренными мерами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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