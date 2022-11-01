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Политика

Владимир Путин обсудил с президентом Турции возврат РФ в зерновую сделку

Владимир Путин обсудил с президентом Турции возврат РФ в зерновую сделку

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Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом условия возврата России в зерновую сделку. Президенты общались по телефону. По словам Путина, это возможно только после расследования удара по Севастополю и гарантий безопасности от Киева.

Российский президент подчеркнул, что киевский режим при поддержке Запада использовал созданный для транспортировки украинского зерна морской коридор, чтобы ударить по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота. Путин также напомнил о том, что не была выполнена вторая часть пакетных договоренностей: экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки не был разблокирован. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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