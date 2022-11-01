Новости часа: ВС РФ нарушили производство военно-промышленного комплекса на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Массированным ударом ВС РФ по территории Украины нарушено производство военно-промышленного комплекса. Такую информацию озвучили в Минобороны России.

Все 53 российские авиакомпании завершили переход на системы бронирования РФ. Об этом сообщил Минтранс.

Минэнерго России и Турции проводят техническую работу по созданию газового хаба. Об этом заявили в МИД республики.