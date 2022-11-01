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Политика

Новости часа: ВС РФ нарушили производство военно-промышленного комплекса на Украине

Новости часа: ВС РФ нарушили производство военно-промышленного комплекса на Украине

ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

Песков заявил, что указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

Захарова прокомментировала слухи о сообщении Трасс после подрыва "Северных потоков"

Новый британский премьер-министр намерен повысить налоги – СМИ

США вновь начали отслеживать перемещение западного оружия на Украине – СМИ

ВС РФ нанесли ракетные удары по критически важным объектам Украины с моря и воздуха

Российские ВС нанесли удары по тылам ВСУ на донецком направлении

"Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северных потоках" – Путин

Новости последнего часа: Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Массированным ударом ВС РФ по территории Украины нарушено производство военно-промышленного комплекса. Такую информацию озвучили в Минобороны России.

Все 53 российские авиакомпании завершили переход на системы бронирования РФ. Об этом сообщил Минтранс.

Минэнерго России и Турции проводят техническую работу по созданию газового хаба. Об этом заявили в МИД республики.

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политикатранспортэкономикавидеоАлина Гилева
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