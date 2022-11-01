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Политика

Захарова прокомментировала слухи о сообщении Трасс после подрыва "Северных потоков"

Захарова прокомментировала слухи о сообщении Трасс после подрыва "Северных потоков"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет от Лондона ответа на вопрос, отправляла ли бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после взрыва на "Северных потоках". Дипломат отметила, что ее не волнует, откуда взялась информация об этом сообщении, однако мир имеет право знать, что стало с его энергетической безопасностью и какую роль в этом сыграли Вашингтон и Лондон.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком рассказал, что после диверсий на трубопроводах Трасс отправила Блинкену сообщение с текстом: "Все сделано". Это стало широко обсуждаться в западной прессе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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