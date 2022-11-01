Российские ВС нанесли удары по тылам ВСУ на донецком направлении

Российские ВС продолжили активные действия на донецком направлении и нанесли удары по тылам ВСУ. Уничтожены восемь пунктов управления ВСУ, 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, четыре склада боеприпасов.

Также стало известно, что РФ нанесла новый мощный удар высокоточным оружием по объектам энергетики на всей территории Украины. Разрушены 18 объектов в десяти регионах.



Власти Херсонской области увеличили зону, из которой рекомендуют уехать гражданским. В администрации опасаются разрушения Каховской ГЭС из-за обстрелов. Что еще происходит в зоне проведения СВО? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.