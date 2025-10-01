Форма поиска по сайту

01 октября, 22:45

Россия будет развивать всестороннее сотрудничество с государствами Африки

Россия будет развивать всестороннее сотрудничество с государствами Африки

Россия твердо намерена развивать всестороннее сотрудничество с государствами Африки. Данный вопрос поднимался участниками круглого стола "Россия – Африка: актуальные вызовы", который прошел в Москве.

Ключевой темой встречи стало выстраивание новой архитектуры взаимодействия России и африканских стран, их партнерства в создании справедливого мироустройства.

Участники заседания подчеркнули, что сегодня Африка – это один из ключевых центров силы. По их словам, Россия выступает за суверенитет африканских стран, за недопустимость давления на них извне, за справедливую модель международных отношений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова

