01 октября, 07:30

Новости мира: Белый дом опубликовал план Трампа по прекращению конфликта в Газе

Госдума на один день приняла на работу робота

Депутаты поддержали идею о выходном дне 31 декабря

Захарова прокомментировала прекращение работы визовых центров Чехии в России

Визовые центры Чехии в России прекратили работу

"Деньги 24": в Госдуму внесен законопроект о повышении налогов для букмекеров

Новости мира: Китай провел успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D"

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных родителей

Российские войска взяли под контроль сразу два населенных пункта в ДНР

Белый дом опубликовал план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает вывод израильских военных с территории анклава и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. После этого еврейское государство должно будет отпустить 250 заключенных, отбывающих пожизненные сроки, а также 1,7 тысячи жителей Газы.

Крупные промышленные компании Германии стали массово увольнять сотрудников. Национальный авиаперевозчик Lufthansa заявил, что планирует уволить до 2030 года 4 тысячи сотрудников. Компания Audi ранее сообщила, что собирается сократить 7,5 тысячи рабочих мест.

