Новости мира: Белый дом опубликовал план Трампа по прекращению конфликта в Газе

Белый дом опубликовал план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает вывод израильских военных с территории анклава и заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников. После этого еврейское государство должно будет отпустить 250 заключенных, отбывающих пожизненные сроки, а также 1,7 тысячи жителей Газы.

Крупные промышленные компании Германии стали массово увольнять сотрудников. Национальный авиаперевозчик Lufthansa заявил, что планирует уволить до 2030 года 4 тысячи сотрудников. Компания Audi ранее сообщила, что собирается сократить 7,5 тысячи рабочих мест.

