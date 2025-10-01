Форма поиска по сайту

01 октября, 07:30

Госдума на один день приняла на работу робота

Госдума на один день приняла на работу робота. Депутаты решили узнать, сможет ли устройство выполнять обязанности помощника.

Сначала парламентарии проверили, сможет ли робот спокойно ходить по зданию Думы и не мешать окружающим. Затем робот попробовал себя в качестве корреспондента на телеканале одной из партий. Он попытался взять у депутата интервью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикатехнологиивидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

