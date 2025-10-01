Госдума на один день приняла на работу робота. Депутаты решили узнать, сможет ли устройство выполнять обязанности помощника.

Сначала парламентарии проверили, сможет ли робот спокойно ходить по зданию Думы и не мешать окружающим. Затем робот попробовал себя в качестве корреспондента на телеканале одной из партий. Он попытался взять у депутата интервью.

