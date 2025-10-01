01 октября, 07:30Политика
Госдума на один день приняла на работу робота
Госдума на один день приняла на работу робота. Депутаты решили узнать, сможет ли устройство выполнять обязанности помощника.
Сначала парламентарии проверили, сможет ли робот спокойно ходить по зданию Думы и не мешать окружающим. Затем робот попробовал себя в качестве корреспондента на телеканале одной из партий. Он попытался взять у депутата интервью.
