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01 октября, 16:30

Политика

Армия Израиля начала наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана

Армия Израиля начала наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 1 октября, так как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана.

ЦАХАЛ объявил, что операция затронет только приграничные районы. Однако эксперты предполагают, что бомбардировки вполне могут перерасти в более масштабные боевые действия.

О том, во что может вылиться конфликт, – в эфире телеканала Москва 24.

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