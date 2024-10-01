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01 октября, 13:45

Политика

Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана

Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана

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Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана против движения "Хезболла" в ночь на 1 октября. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) объявила, что это затронет лишь приграничные районы.

Однако специалисты считают, что бомбардировки могут перерасти в более крупные боевые действия. В СМИ происходящие уже называют третьей Ливанской войной.

О том, сколько продлится операция, какие ее реальные цели, к чему может привести столкновение и оказался ли мир на пороге Третьей мировой войны – в эфире телеканала Москва 24.

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