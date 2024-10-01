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Новости

Новости

01 октября, 13:30

Политика

Новости регионов: в Дагестане задержан мэр города Избербаш

Новости регионов: в Дагестане задержан мэр города Избербаш

Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана

Новости мира: сирийская журналистка погибла в результате ночной атаки Израиля

Российские военные в Курской области продвинулись вперед на двух участках

Новости мира: армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана

Российский оператор БПЛА ликвидировал БТР ВСУ в Курской области

Новости часа: поддержанный городом экспорт в страны БРИКС+ вырос почти в три раза

Новости мира: двое россиян погибли при крушении вертолета в Пакистане

Владимир Путин присвоил звание Героя России военкору ВГТРК Евгению Поддубному

Губернатор Калифорнии наложил вето на закон о строгом регулировании ИИ

В Дагестане по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан мэр города Избербаш Магомед Исаков. В его доме и в мэрии идут обыски. В ближайшее время суд изберет меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Отказ от рождения детей не будет нарушать закон, прокомментировал законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри председатель Госдумы Вячеслав Володин. Цель нового документа, по его словам, помешать распространение контента, который способен повлиять на решение о рождении детей.

Спасатели спасли застрявшего в чугунной трубе котенка в Красной Поляне. Мяуканье услышали жители одного из частных домов. Самостоятельно вытащить котенка не удалось, поэтому вызвали спасателей.

Полицейские Благовещенска вычислили заказчика поджога автомобиля, который сгорел в городе в 2023 году. Оказалось, что это была месть бывшего партнера по бизнесу. Исполнитель поджога в СИЗО, а заказчик задержан во Владивостоке.

В Новосибирской области спасли ослабевшего лебедя. Его отвезли в ветеринарную клинику и уже на следующий день птице стало гораздо лучше. Спустя еще какое-то время лебедя выпустили в озеро на охраняемую территорию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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