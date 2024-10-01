Новости регионов: в Дагестане задержан мэр города Избербаш

В Дагестане по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан мэр города Избербаш Магомед Исаков. В его доме и в мэрии идут обыски. В ближайшее время суд изберет меру пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Отказ от рождения детей не будет нарушать закон, прокомментировал законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри председатель Госдумы Вячеслав Володин. Цель нового документа, по его словам, помешать распространение контента, который способен повлиять на решение о рождении детей.

Спасатели спасли застрявшего в чугунной трубе котенка в Красной Поляне. Мяуканье услышали жители одного из частных домов. Самостоятельно вытащить котенка не удалось, поэтому вызвали спасателей.

Полицейские Благовещенска вычислили заказчика поджога автомобиля, который сгорел в городе в 2023 году. Оказалось, что это была месть бывшего партнера по бизнесу. Исполнитель поджога в СИЗО, а заказчик задержан во Владивостоке.

В Новосибирской области спасли ослабевшего лебедя. Его отвезли в ветеринарную клинику и уже на следующий день птице стало гораздо лучше. Спустя еще какое-то время лебедя выпустили в озеро на охраняемую территорию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

