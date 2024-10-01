Новости мира: армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана

В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Вооруженные силы Израиля, а также артиллерия оказывают поддержку сухопутным войскам. За несколько часов израильские истребители совершили порядка восьми налетов на Бейрут. В результате атаки в столице Ливана был разрушен жилищный комплекс из восьми зданий. В это же время воздушные силы Израиля атаковали Дамаск. Сообщается, что по сирийской столице четырежды выпускались ракеты.

Также стало известно, что в Италии загорелись сразу два химзавода. По информации местных СМИ, сначала загорелась фабрика, которая занималась производством пластика. После огонь перекинулся на цех, где делали растворители. Пока идет борьба с огнем, местные власти призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

