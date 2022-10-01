Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

Авиация и артиллерия Вооруженных сил России уничтожили шесть пунктов управления ВСУ. Над Николаевской областью российские военные сбили украинский МиГ-29, а в районе Запорожья поразили два американских HIMARS.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты.

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