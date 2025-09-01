Форма поиска по сайту

01 сентября, 11:30

Политика

ВС РФ освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области за неделю

Российские военные освободили за минувшую неделю шесть населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Самые успешные бои прошли на южнодонецком направлении, где действовали бойцы "Южной" группировки войск и группировки "Восток".

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что хорошие результаты достигнуты и в районе Красноармейска. Кроме того, российские военнослужащие закрепились в населенном пункте на Кубинском участке и продолжают развивать успех.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
Иван Евдокимов

