ВС РФ освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области за неделю

Российские военные освободили за минувшую неделю шесть населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Самые успешные бои прошли на южнодонецком направлении, где действовали бойцы "Южной" группировки войск и группировки "Восток".

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что хорошие результаты достигнуты и в районе Красноармейска. Кроме того, российские военнослужащие закрепились в населенном пункте на Кубинском участке и продолжают развивать успех.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.