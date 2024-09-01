Кандидаты в Мосгордуму от партии "Новые люди" провели пресс-конференцию Яблоневом саду

1 сентября кандидаты в Мосгордуму от партии "Новые люди" провели открытую пресс-конференцию. Она прошла в Яблоневом саду. На ней жители города могли задать вопросы и узнать о программе партии на предстоящих выборах

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