01 сентября, 20:30Политика
Кандидаты в Мосгордуму от партии "Новые люди" провели пресс-конференцию Яблоневом саду
1 сентября кандидаты в Мосгордуму от партии "Новые люди" провели открытую пресс-конференцию. Она прошла в Яблоневом саду. На ней жители города могли задать вопросы и узнать о программе партии на предстоящих выборах
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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