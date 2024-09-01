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01 сентября, 20:30

Политика

Кандидаты в Мосгордуму от партии "Новые люди" провели пресс-конференцию Яблоневом саду

Кандидаты в Мосгордуму от партии "Новые люди" провели пресс-конференцию Яблоневом саду

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1 сентября кандидаты в Мосгордуму от партии "Новые люди" провели открытую пресс-конференцию. Она прошла в Яблоневом саду. На ней жители города могли задать вопросы и узнать о программе партии на предстоящих выборах

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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