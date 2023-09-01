ВС РФ нанесли пять групповых ударов по пунктам управления ВСУ за неделю

Российские военные нанесли серьезный урон ВСУ за минувшую неделю. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Так, в период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными силами РФ нанесено пять групповых ударов по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.