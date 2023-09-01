01 сентября, 16:15Политика
ВС РФ нанесли пять групповых ударов по пунктам управления ВСУ за неделю
Российские военные нанесли серьезный урон ВСУ за минувшую неделю. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Так, в период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными силами РФ нанесено пять групповых ударов по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.