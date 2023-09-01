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01 сентября, 07:15

Политика

Британские газеты написали о скандалах, связанных с министром обороны Грантом Шэппсом

Британские газеты написали о скандалах, связанных с министром обороны Грантом Шэппсом

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Он с детства мечтал быть министром, правил данные о себе в электронной энциклопедии, поселил у себя украинских беженцев, имеет экономическое образование и пять раз был министром. Все это – о Гранте Шэппсе, который с четверга, 31 августа, возглавляет оборонное ведомство Великобритании.

Местные газеты припомнили и скандалы, связанные со Шэппсом. Например, информацию о том, что у министра может быть бизнес, что противоречит законам Соединенного Королевства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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