Минобороны РФ показало работу экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО

Российские дроны поразили два блиндажа с украинской пехотой у села Раздоловка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск "Юг".

Штурмовая и армейская авиация группировки "Запад" за сутки нанесла 15 ударов по позициям ВСУ и их военной технике. На боевое задание вылетали в том числе вертолеты Ка-52 и Ми-28. Работу экипажей показали в Минобороны РФ.

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