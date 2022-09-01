Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, на встречу Совета безопастности ООН по Украине 22 сентября приглашены главы МИД РФ и Украины.

Британский премьер Борис Джонсон посоветовал гражданам купить новые чайники, чтобы экономить на электричестве.

Открытие самой крупной школы в Сочи отложили на несколько месяцев из-за ЧС.

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