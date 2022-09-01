МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС – Гросси

МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, за несколько часов экспертам удалось собрать много важной информации. Специалисты также отметили самоотверженную работу персонала АЭС, несмотря на сложную ситуацию. Главе и экспертам МАГАТЭ показали участки, пострадавшие при ударах украинских войск.

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