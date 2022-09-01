Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.

Запуск пассажирских поездов из Крыма в Херсон и Запорожскую область отложен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о газе, предположил, что Германия "справится этой зимой".

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