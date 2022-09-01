РФ сделала все для безопасности инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС – ООН

Россия сделала все для безопасности инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Такую оценку работе российских специалистов дали в Организации объединенных наций.

РФ, в свою очередь, уже запросила на 6 сентября проведение Совета безопасности ООН по ситуации на атомной электростанции. Уточняется, что Москва ожидает участия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, посетившего АЭС, а также генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

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