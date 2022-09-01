Представители МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС до 3 сентября

Миссия МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС до 3 сентября. Как рассказал гендиректор организации Рафаэль Гросси, сотрудники уже провели первичную оценку и увидели профессиональную работу персонала.

Специалисты осмотрели объекты, которые имеют отношение к ядерной и радиационной безопасности, а также обсудили вопрос постоянного присутствия экспертов на станции. Главе МАГАТЭ также показали последствия и карту обстрелов станции.

Можно ли надеяться, что этот визит даст результаты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.