Миссия МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС до 3 сентября. Как рассказал гендиректор организации Рафаэль Гросси, сотрудники уже провели первичную оценку и увидели профессиональную работу персонала.

Специалисты осмотрели объекты, которые имеют отношение к ядерной и радиационной безопасности. А также обсудили вопрос постоянного присутствия экспертов на станции. Главе МАГАТЭ также показали последствия и карту обстрелов станции.

К слову, КПП делегация пересекла на девяти белых внедорожниках с капсульной бронировкой. И даже во время прохождения блокпоста вокруг слышались выстрелы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.