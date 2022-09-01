Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Харьковом. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника оценили в несколько десятков человек.

Какое оружие удалось уничтожить? Что происходило под Энергодаром во время ожидания миссии МАГАТЭ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.