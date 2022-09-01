Участники миссии МАГАТЭ осмотрят на ЗАЭС объекты радиационной безопасности

Участники миссии МАГАТЭ осмотрят на Запорожской АЭС объекты, которые имеют отношение к ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Также МАГАТЭ планируют обсудить вопрос постоянного присутствия экспертов на станции. Представитель Росатома показывал станцию представителям МАГАТЭ.

Минобороны РФ сообщало о множественных обстрелах Энергодара. Даже во время прохождения экспертами блокпоста вокруг слышались выстрелы, отметили местные власти. Российская сторона пообещала обеспечить МАГАТЭ безопасность работы и оказать содействие. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.