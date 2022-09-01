Военные ВСУ оставили позиции в районе Артемовска из-за больших потерь

Военные Вооруженных сил Украины в районе Артемовска из-за больших потерь оставили позиции. Об этом и других деталях спецоперации рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.