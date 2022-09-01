Миссия МАГАТЭ обсудит возможность постоянного присутствия инспекторов на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация рассмотрит вопрос постоянного присутствия на Запорожской АЭС инспекторов для контроля за ситуацией.

Гросси сказал об этом на встрече с сотрудниками атомной электростанции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.