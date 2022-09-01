Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Станцию им показывал представитель Росатома. Внимание экспертов обратили на последствия обстрелов украинской стороной. Кроме того, продемонстрируют им, к чему привела стрельба по социальных объектам.

Путь энергетиков к станции затянулся. Минобороны РФ сообщало о множественных обстрелах Энергодара. Даже во время прохождения блокпоста вокруг слышались выстрелы, отметили местные власти.

Российская сторона пообещала обеспечить миссии безопасность работы и оказать содействие. Об этом говорили и в Кремле, и в МИД. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.