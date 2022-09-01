Новости последнего часа: миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом заявили РИА Новости.

Таллин будет добиваться запрета на въезд россиян в ЕС в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщил МИД страны.

Два человека пострадали в аварии со сгоревшим автобусом на Калужском шоссе. Прокуратура проводит проверку, рассказали в ведомстве.