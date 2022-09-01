Военные РФ сообщили о пресечении попытки ВСУ высадиться недалеко от ЗАЭС

Утром 1 сентября киевским режимом предпринята попытка крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. В 06:20 на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС была осуществлена высадка на семи быстроходных моторных лодках двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек.

Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию Запорожской атомной станции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.